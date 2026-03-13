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Fiorentina U18 infallibile alla Viareggio Cup: battuto 1-0 il One Touch

Fiorentina U18 infallibile alla Viareggio Cup: battuto 1-0 il One Touch
Oggi alle 17:03Giovanili
di Redazione FV

Terza vittoria di fila per la Fiorentina Under-18 che nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Viareggio Cup ha battuto per 1-0 i nigeriani del One touch. A decidere la sfida una rete al 77’ di Beldenti su assist di Morazzini. In virtù di questo risultato, Fiorentina sale a 9 punti in classifica, staccando di tre lunghezze proprio i nigeriani e concludendo la prima fase del torneo al primo posto. In serata si conoscerà l’accoppiamento degli ottavi di finale, in programma martedì prossimo alle 14:30 al Viola Park. 