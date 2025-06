Under-15, appuntamento con la storia: domani sera la finale scudetto con l'Inter

Domani sera, allo stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti, la Fiorentina Under 15 si gioca il sogno tricolore nella finale del Campionato Giovanissimi Nazionali. L’ultimo ostacolo sarà l’Inter Under 15, in un appuntamento di altissimo livello che chiude una stagione intensa, combattuta e ricca di emozioni. La partita rappresenta per entrambe le squadre una sfida stimolante e una vetrina importante per tutti i giovani protagonisti, pronti a scendere in campo nell’ultimo atto di un lungo cammino stagionale.

Appuntamento a domani alle ore 20:00 per i ragazzi di mister Cristiani, che, dopo oltre dieci mesi di lavoro e sacrifici proveranno a concludere il percorso con la conquista del titolo e riportare lo Scudetto al Viola Park. Per chi non potrà seguire i giovani viola in questa trasferta, ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Vivo Azzurro TV.