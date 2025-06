Per Scuderi richieste di Padova e Torres. I sardi chiedono il riscatto, no della Fiorentina

vedi letture

Tanti interessamenti per Giulio Scuderi, il difensore della Primavera che andrà a giocare. In B ha fatto un sondaggio il neo promosso Padova, in serie C spinge la Torres del neo allenatore Michele Pazienza, ex viola, che verrà presentato mercoledì.

Come scrive La Nuova Sardegna la società sassarese sta provando ad averlo in prestito con diritto di riscatto ma dalla Fiorentina hanno già fatto sapere che sono disposti a cederlo solo in prestito secco. Questo vuol dire che credono nel ragazzo e prima di fare qualsiasi scelta, vogliono vederlo all’opera in un campionato formativo come è ormai da anni la serie C, trampolino di lancio per molti talenti che poi hanno spiccato il volo.