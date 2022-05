ANGELONI, Vittoria per club e tifosi. Aquilani speciale

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine della vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta da parte della Primavera. Queste le sue dichiarazioni: "L'Atalanta è una squadra forte, ben allenata e per noi non era facile. Onore ai nostri avversari, noi avevamo anche delle assenze ed il percorso è stato positivo. Aquilani è speciale, diverso dagli altri come uomo e come allenatore. Penso che avrà una carriera all'altezza di quella avuta da calciatore. Siamo felici anche per il club, visto che la prima squadra ci è sempre vicina e non appena ci sarà il Viola Park il senso di appartenenza sarà maggiore. Questa vittoria è per la società e per i tifosi: complimenti ai ragazzi, sono stati davvero bravi".

C'è qualcuno pronto per la prima squadra?

"Il livello è alto, ma c'è da dire che Italiano ne ha portati 7 in panchina e altri sono spesso con lui. Non è facile fare il salto, ma noi vogliamo quello e pensiamo di avere buoni giocatori. Qualcuno magari ci metterà di più, ma la strada è questa".