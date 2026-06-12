Spunta Gimenez come alternativa a Pellegrino se dovesse partire Kean

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C'è un nome nuovo per il calciomercato della Fiorentina. Come scrive stamani La Nazione, in attesa di sapere quale sarà il futuro di Moise Kean, il club viola sta monitorando alcune possibili alternative per il ruolo di prima punta. Il primo nome di cui si è già parlato ieri è Mateo Pellegrino del Parma. L'altro sarebbe Santiago Gimenez del Milan (che ancora deve annunciare i suoi nuovi dirigenti e il nuovo allenatore con Glasner in pole).

Questi sono alcuni dei nomi seguiti con maggiore attenzione qualora si arrivasse a una svolta per Kean. Un'ipotesi ancora remota per la Fiorentina ma non impossibile dopo la stagione appena terminata che ha ribaltato un po' le cose a fronte del rinnovo importante che il club ha proposto al giocatore.