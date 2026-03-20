Van Der Zanden (Fiorentina Femminile): "Col Parma la stessa fame di Roma"

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Ilse Van Der Zanden, calciatrice della Fiorentina Femminile, sta vivendo un momento d'oro con la squadra viola, essendo diventata sempre più un perno fondamentale della difesa. L’olandese - ai canali ufficiali del club viola - ha analizzato il recente pareggio contro la Roma (1-1) e ha parlato anche del prossimo match in programma domenica contro il Parma: "Sono riuscita ad adattarmi abbastanza rapidamente, ma è stato comunque difficile perché è stato un grande cambiamento rispetto al mio Paese d'origine. Tuttavia, grazie in particolare alla vicinanza della squadra, dello staff e di chi lavora al Viola Park sono cresciuta nella maniera giusta ed è per questo che ho molta fiducia quando vado in campo.

Il Parma? Dovremo avere lo stesso approccio visto con la Roma: servirà la stessa disciplina e ancora più pazienza, se possibile. Certo, il Parma gioca in modo diverso dunque anche la nostra squadra dovrà fare qualcosa di diverso. La mentalità dovrà essere la stessa, ma allo stesso tempo incontreremo delle difficoltà diverse. In Coppa Italia poi affronteremo di nuovo la Juventus a Biella: dobbiamo credere in una grande vittoria così come abbiamo creduto e poi fatto una gara a Roma. Per noi è una missione arrivare in finale".