Fiorentina-Roma: ancora Janogy in rete, pareggia Galli nella ripresa
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La Fiorentina Femminile di Pinones Arce non va oltre il pari con la capolista Roma. Le ragazze gigliate passa allo scadere del primo tempo grazie alla solita Janogy, che supera Severini come migliore marcatrice della squadra in campionato. Nel secondo tempo la Roma trova il gol del pareggio con Galli al 77'. Terzo risultato utile consecutivo per le ragazze viola che continuano la risalita in classifica.
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Da Napoli il primo assist, il Lecce va ko e la classifica è in evoluzione. Cremona tappa fondamentale, una Viola pragmatica attende responsi su Keandi Tommaso Loreto
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