TORTELLI, Meritavamo risultato diverso. Fiere di essere qui

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile, è intervenuta ai canali ufficiali del club viola al termine della sconfitta in Supercoppa Italiana delle gigliate contro la Roma. Questa la sua analisi del match: "Ce l'abbiamo messa tutta. Avevamo ripreso il risultato poi purtroppo hanno segnato subito dopo e non siamo più riuscite a riprendere nuovamente la partita in mano".

Cosa è mancato?

"Sicuramente prendere gol subito dopo averlo segnato ci ha tagliato le gambe ma ce l'abbiamo messa tutta, l'abbiamo dimostrato, e penso che ci meritassimo un risultato diverso".

Sul cammino fino alla Supercoppa e il campionato

"Dobbiamo pensare alla prossima partita. Testa alta, fiere e orgogliose di essere arrivate qui. Dobbiamo continuare a combattere in campionato e in Coppa Italia"