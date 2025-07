L'Italia femminile in campo contro il Portogallo alle 21: le formazioni ufficiali

vedi letture

L'Italia femminile scende in campo stasera per la seconda gara dell'Europeo. Il tecnico azzurro Andrea Soncin non cambia l'undici visto in campo dall'inizio contro il Belgio all'esordio e conferma in avanti il tandem Cantore-Girelli con Caruso, Giugliano e Severini in mezzo al campo. Sulle corsie esterne confermate Di Guglielmo e Boattin così come il terzetto difensivo con Linari che ha messo alle spalle il problemino alla caviglia e sarà ancora al fianco di Lenzini e Salvai. Vista la vittoria della Spagna sul Belgio (6-2 il finale) all'Italia basterà vincere per essere certa della qualificazione ai quarti di finale con l'ultima gara contro le campionesse del Mondo in carica che varrebbe il primo posto del girone. Queste le formazioni ufficiali:

Portogallo (3-5-2): Morais; Diana Gomes, Carole Costa, Fatima Pinto; Borges, Norton, Tatiana Pinto, Kika Nazareth, Marchao; Capeta, Diana Silva. A disposizione: Pereira, Cota-Yarde, Amado, Lucia Alves, Seiça, Jacinto, Jessica Silva, Dolores silva, Faria, Correia, Fonseca, Encarnaçao. Ct Francisco Neto

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Girelli, Cantore. A disposizione: Baldi, Durante, Oliviero, Schatzer, Piemonte, Bonansea, Piga, Bergamaschi, Serturini, Greggi, Goldoni, Cambiaghi. Ct Andrea Soncin

GRUPPO B

Belgio – Italia 0-1

43’ Caruso

Spagna – Portogallo 5-0

2’ e 43’ Esther Gonzalez, 7’ Vicky Lopez, 41’ Putellas, 90’+3’ Martin Prieto

Lunedì 7 luglio

Seconda giornata

Spagna - Belgio 6-2

22’, 86’ Putellas (S), 24’ Vanhaevermaet (B), 39’ Paredes (S), 50’ Eurlings (B), 52’ Esther Gonzalez (S), 61’ Mariona (S), 81’ Pina

Portogallo - Italia (21.00, Ginevra)

Classifica: Spagna 6*, Italia 3, Belgio 0*, Portogallo 0

*una gara in più