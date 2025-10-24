Soncin sull'esclusione di Giacinti: "Non capisco la delusione, le ho parlato"

Il CT dell'Italia Femminile, Andrea Soncin, in conferenza stampa ha parlato del doppio impegno in amichevole contro Giappone e Brasile. Soncin ha per prima cosa parlato delle sensazioni post Europeo: "Ne ho parlato con il mio e staff e la sensazione è che l'ambiente sia sempre sano, come durante l'Europeo, è stato bello rivedere le ragazze che si sono dimostrate vogliose e pronte al lavoro. Abbiamo lavorato su alcuni aspetti da migliorare, come la gestione di alcuni momenti di gioco e la consapevolezza quando non siamo in possesso del pallone. Queste due amichevoli ci aiuteranno in questo."

Il CT ha poi parlato della discussa e mancata convocazione di Valentina Giacinti: "Adesso sono concentrato sul raduno, preferisco non affrontare la questione Giacinti. Io e il mio staff osserviamo sempre le ragazze e per le caratteristiche di cui ho bisogno ho preso determinate scelte. Non capisco la delusione per la non convocazione, perché con tutte le ragazze che ho scelto di non convocare ho parlato faccia a faccia".

Quindi ha parlato della sfida di domani contro la formazione nipponica: "Ha un centrocampo molto denso, con calciatrici molto rapide e ottime nella fase di transizione. Dovremmo essere più presenti nel controllo e possesso del pallone e soprattutto dovremmo essere brave nella riconquista, aggredendo subito una volta perso il possesso del pallone".

Infine ha concluso: "Le esperienze all'estero sono arricchenti non solo per le calciatrici, ma anche per noi, perché ci si confronta con tipi diversi di calcio. Ma ora non vediamo l'ora di scendere in campo, vedo entusiasmo e passione nelle ragazze".