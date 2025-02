Serie A Femminile, si apre con Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali del match

Alle 12:30 calcio d'inizio del big match del campionato femminile tra Inter e Fiorentina. Due squadre in cerca di riscatto visto che le nerazzurre dopo aver perso lo scontro diretto con la Juventus sono state eliminate anche in Coppa Italia, mentre le viola devono rimettersi in carreggiata in campionato dopo un solo punto conquistato in quattro gare. Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 27 Csiszár, 23 Magull, 15 Serturini; 9 Polli, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 22 Schough, 31 Wullaert, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani.

FIORENTINA (4-3-3): 1 Fiskerstrand; 44 Faerge, 11 Georgieva, 85 Filangeri, 3 Pedersen; 18 Snerle, 16 Erzen, 21 Severini; 9 Janogy, 10 Catena, 4 Bonfantini. A disposizione: 2 Durante, 32 Bettineschi, 6 Breitner, 14 Toniolo, 15 Bredgaard, 17 Bedini, 23 Pastrenge, 25 Mailia, 26 Cherubini, 87 Boquete, 90 Pieri. Coach: Sebastian De la Fuente