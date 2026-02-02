Fiorentina Femminile, le Viola sfidano il Napoli: le formazioni ufficiali
Dopo il passaggio del turno ottenuto in Coppa Italia contro il Milan, ma una vittoria che manca da un mese e mezzo in campionato, la Firoentina Femminile torna in campo per la 12° Giornata di Serie A Women. Di fronte il Napoli, squadra che si trova 7° in classifica ad appena un punto dalla squadra di mister Pinones-Arce. Una sfida delicatissima, quella in programma alle ore 18 al Viola Park, che potrebbe rilanciare le due squadre verso posizioni di alta classifica. Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-2-1-3): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Filangeri, Lombardi; Faerge, Curmark; Omarsdottir; Bredgaard, Janogy, Bonfantini. A disposizione: Woldvik, Johansen, Wijnants, Eriksdottir, Severini, Bettineschi, Cherubini, Tryggvadottir, Bartalini. All.: Pablo Pinones Arce
NAPOLI (4-4-2): Thisgaard; Pettenuzzo, Henriksen, Vergani; Giordano; Carcassi, Bellucci, Langella, Kozak; Banusic, Nielsen. A disposizione: Beretta, Veletanlic, Barker, Kjolholdt, Muth, Faurskov, Sciabica, D'Angelo, Kainulainen, Hornsschuch, Musumeci. All.: David Sassarini
