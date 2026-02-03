Fiorentina Femminile, gli affari delle ultime ore di mercato
FirenzeViola.it
Si è chiuso ieri sera il mercato invernale anche per il calcio femminile. Per quanto riguarda le uscite la Fiorentina nelle ultime ore ha ceduto in prestito fino a giugno al Feyenoord Victoria della Peruta mentre Sara Cetinja ha concluso il suo prestito in viola ed è tornata alla Lazio.
In entrata è invece arrivata Hlin Eiriksdottir, in prestito dal Leicester City Women fino a fine stagione. Viola Bartalini, in prestito alla Ternana Women, ha risolto il contratto ed è tornata a Firenze ed è a disposizione di Mister Pinones Arce fino a fine stagione.
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzionidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
4 Un mercato così e così: tornano le ali, ma in difesa e a metà campo il decifit di personalità rischia di rimanere tale
Copertina
Dagli inviatiUlivieri: "Rugani deve riprendere il ritmo partita e dare una mano alla difesa viola che ne ha bisogno"
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com