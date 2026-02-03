Fiorentina Femminile, gli affari delle ultime ore di mercato

Si è chiuso ieri sera il mercato invernale anche per il calcio femminile. Per quanto riguarda le uscite la Fiorentina nelle ultime ore ha ceduto in prestito fino a giugno al Feyenoord Victoria della Peruta mentre Sara Cetinja ha concluso il suo prestito in viola ed è tornata alla Lazio.

In entrata è invece arrivata Hlin Eiriksdottir, in prestito dal Leicester City Women fino a fine stagione. Viola Bartalini, in prestito alla Ternana Women, ha risolto il contratto ed è tornata a Firenze ed è a disposizione di Mister Pinones Arce fino a fine stagione.