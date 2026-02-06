Ufficiale Primo contratto da professionista per Emma Lombardi: la nota

vedi letture

Ottime notizie per Emma Lombardi. La giocatrice classe 2007, difensore della Fiorentina Femminile, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Lombardi ha scelto di legarsi al club viola attraverso un accordo valido fino al giugno del 2028, quindi per i prossimi due anni e mezzo. Lo ha comunicato la stessa società attraverso una nota ufficiale: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Emma Lombardi ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. Classe 2007, difensore, Emma è cresciuta nelle giovanili della Fiorentina, lottando con la Primavera sui campi di tutta Italia. Da questa stagione è stata aggregata alla Prima Squadra, con la quale ha debuttato in Serie A e in Coppa Italia".

Queste le parole di Lombardi dopo la firma: “Inizio col ringraziare il presidente Commisso, per aver creato questo centro sportivo incredibile per la Fiorentina, e la dirigenza per la fiducia che mi hanno sempre dato e dimostrato. E’ un emozione bellissima aver firmato il mio primo contratto da professionista ed é un traguardo per me importante. Spero di poter raggiungere gli obiettivi prefissati con la squadra mettendo tutta me stessa in campo e fuori. Voglio dare tanto a questo club e dimostrare di meritarmi questa fiducia, mettendomi a disposizione per onorare i colori di questa maglia dando sempre il meglio”.