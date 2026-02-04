Ufficiale Fiorentina femminile, rinnovato il contratto di Fiskerstrand: "Progetto speciale"

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Fiorentina femminile ha annunciato il rinnovo del contratto della portiera viola Cecilie Fiskerstrand. Questo quanto scritto dal club, con anche le annesse parole della giocatrice viola:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Cecilie Fiskerstrand fino al 30 Giugno 2029. Il portiere della Nazionale Norvegese, arrivata a Firenze nel 2024, ha difeso i nostri pali nelle ultime due stagioni ed è pronta ad indossare ancora la maglia della Fiorentina. Il commento di Cecilie: “Prima di tutto vorrei ringraziare tutta la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco sempre con noi, Giuseppe e Catherine, e tutta la dirigenza della Fiorentina per la fiducia che hanno avuto e continuano ad avere in me. Sono molto felice di aver rinnovato con la Fiorentina. Il mio amore per il club e per la città è cresciuto con il tempo, non vedo l'ora di raggiungere grandi traguardi negli anni a venire. Credo che qui ci sia un gruppo motivato e credo davvero nel processo di crescita che stiamo attraversando. Può diventare davvero qualcosa di speciale in futuro. Sono anche molto felice di poter continuare a lavorare con tutti coloro che fanno parte di questo club, dentro e fuori dal campo". La nostra storia insieme continua, verso nuovi traguardi!".