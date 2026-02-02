La Fiorentina Femminile sconfitta in casa dal Napoli

Non solo mercato. Oggi pomeriggio al Viola Park, mentre negli ufficili dei dirigenti viola si cercavano di chiudere le ultime operazioni di mercato, allo stadio "Curva Fiesole" la Fiorentina Femminile giocava contro il Napoli, uscendo però sconfitta per 2-1. Alle partenopee sono bastati 20 minuti per mettere in cassaforte la vittoria con i gol di Floe (8') e Banusic (19'). Il gol bandiera viola arrivava solo all'81' grazie ad Omarsdottir (nella foto) ma la Fiorentina non riusciva a completare la rimonta.