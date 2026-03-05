Roma Femminile, Rossettini: "Marzo durissimo, abbiamo la Fiorentina"
Il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha parlato al Corriere dello Sport - Stadio della situazione della sua squadra: “Abbiamo un marzo durissimo, due gare contro l’Inter in Coppa Italia, la Fiorentina, il derby e un Como Women che dà fastidio alle big. A fine mese avremo più chiara la situazione.
Rossettini si sofferma poi sul suo sbarco nel calcio femminile dopo gli inizi nei settori giovanili del maschile spiegando che le strutture messe a disposizione dal club capitolini hanno facilitato il suo passaggio, mentre l’esperienza in Europa e la necessità di comunicare in inglese viste le tante straniere in rosa lo hanno fatto crescere: “Si parte da un preconcetto, da una chiusura. Molti pensano sia unidirezionale, ma credo che ciò che sto imparando mi aiuterà ovunque, anche in un eventuale prima squadra maschile”.
