De Gea è tornato: oggi regolarmente in campo per l'allenamento

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:44
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Dopo la giornata di permesso concessa ieri dalla Fiorentina a David De Gea per motivi familiari, il portiere spagnolo oggi è tornato regolarmente ad allenarsi al Viola Park con i compagni. Tutto rientrato dunque per il classe '90, la cui presenza non è in dubbio per il prossimo impegno di campionato della Fiorentina contro il Parma alle ore 15 al Franchi. A parte invece gli acciaccati Kean e Solomon.