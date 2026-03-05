FirenzeViola 15 milioni di dubbi: Fabbian, batti un colpo

L'ultimo squillo di Giovanni Fabbian in questa stagione riguarda la Fiorentina, ma non l'ha avuto con la maglia viola addosso, bensì con la rete del definitivo 2-1 che portò comunque la vittoria gigliata a Bologna il 18 gennaio scorso. I casi della vita, solo qualche giorno dopo il classe 2003 sarebbe arrivato a Firenze salutando l'Emilia con un po' di bocca storta da parte di Italiano ma con la soddisfazione della dirigenza rossoblu che ha chiuso l'affare con la Fiorentina in una situazione win win, come si dice nel marketing: in caso di salvezza viola saranno 15 i milioni che il club gigliato dovrà versare nelle casse del Bologna (la cifra che il club sperava di incassare dalla sua cessione), in caso di retrocessione i rossoblu potranno comunque riavere un calciatore potenzialmente appetibile per il mercato.

Il paradosso di Balto: che ruolo ha Fabbian?

C'era un cartone animato piuttosto famoso che vedeva protagonista Balto, che non era né lupo né cane ("sa solo quello che non è", recitava la voce fuori campo) e per questo era molto triste. Non sappiamo se Fabbian sia triste, ma non sappiamo neanche ad oggi quale sia il ruolo migliore per un calciatore che in carriera è stato usato sia come centrocampista che come trequartista. Un ruolo che gli aveva cucito addosso Italiano che però ha portato comunque la Fiorentina e il giocatore a pensare di poterlo utilizzare come mezzala. Dopo poco meno di due mesi, un esperimento fallito almeno per ora.

Due mesi per convincere tutti

Vanoli e la dirigenza viola sono ancora convinti che Fabbian possa trovare il suo spazio alla Fiorentina, il problema è come e quando. Il tecnico viola lo ha provato a buttare in campo anche a Udine, oltre che in Conference League, non avendo indietro però nulla da un calciatore che ancora a Firenze sente il peso della maglia e si deve ambientare nonostante sia stato accolto bene dal gruppo. Restano due mesi tra campionato e coppe, e Fabbian avrà ancora le sue occasioni. Però non dovrà sprecarle per potersi garantire un posto nella Fiorentina del prossimo anno in caso di salvezza.