Primavera, Baccaro si racconta: "Da attaccante sono un po' egoista, ma aiuto la squadra"

Giulia Baccaro, centravanti della Fiorentina Primavera Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club di quella della sua carriera e della sua squadra: "In campo sono determinata, voglio dare mano alla squadra e da attaccante sono un po' egoista, ho l'istinto del gol. Ho cominciato a giocare nel giardino di mia nonna, poverina le ho rotto tutti i vetri...".

"Ho visto ripagati tutti i sacrifici fatti da me e dai miei genitori - prosegue Baccaro -. È merito soprattutto della mia famiglia se ho portato avanti questo percorso nel calcio. I miei sono sempre felicissimi, ovviamente anche quando torno a casa. Faccio Relazioni per i Marketing, nelle lingue me la cavo molto bene, non è facile combinare tutto con gli allenamenti ma me la sto cavando bene".

La chiosa sul futuro: "Il mio obiettivo è arrivare in Serie A, mentre al di fuori del calcio vorrei fare un lavoro che a che fare con le lingue straniere".