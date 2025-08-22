Pinores-Arce: "Ripartiamo da giocatrici e idee nuove. Dobbiamo avere fiducia"

Pablo Pinores-Arce, allenatore della Fiorentina femminile che questo weekend esordirà contro il Como in campionato, ha parlato ai canali ufficiali per presentare l'esordio stagionale in Serie A: "Per iniziare abbiamo lavorato poco più di un mese e credo che la squadra sia pronta per certi aspetti. Fisicamente abbiamo lavorato durissimo e anche se c'è stato un periodo con molta stanchezza, per questa partita siamo più pronti da quel punto di vista. Se guardiamo le idee di gioco per cui abbiamo lavorato, credo che si sia visto già un po' nelle due partite che abbiamo giocato. Anche se non abbiamo giocato 90 minuti come volevamo, dobbiamo avere pazienza. Non è solo una squadra nuova con giocatori nuovi, ma è anche una squadra con idee nuove".

Cosa si aspetta dal Como?

"Credo che tutte le paritte sono difficili. non possiamo pensare troppo alle avversarie e dobbiamo pensare a quello che vogliamo vedere sul campo. Io voglio vedere che c'è l'intenzione di fare le cose per cui abbiamo lavorato in allenamento. Poi servirà anche lo sviluppo quando avremo giocato più partite. A quel punto saremo pronti per fare quello che dobbiamo. Lo staff e la squadra stanno lavorando benissimo e sono molto fiducioso".

Cosa vorrebbe vedere in campo?

"Dobbiamo avere la fiducia in noi stessi per il processo di crescita in cui ci troviamo. Dobbiamo cercare di fare le cose che fanno parte del nostro gioco. Facile dire l'intensità, che mi piacerebbe vedere non soltanto col pallone ma anche in fase di non possesso. Poi cercare di avere noi la gestione della partita".

L'esordio in campionato avrà un sapore diverso per lei e per la squadra?

"Io mi preparo sempre allo stesso modo, sia per la prima partita che per l'ultima. Adesso però il lavoro è anche quello di bilanciare le emozioni e le energie da utilizzare per la prima gara di campionato. Adesso abbiamo solo questa gara in testa. Questa è la prima partita per tante giocatrici arrivate quest'anno, ma io sono molto tranquillo perché abbiamo lavorato molto bene per tutta l'estate".