Pinores Arce dopo il successo sul Como: "Oggi benissimo. Controllata sempre la gara"

Pablo Pinores Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, dopo il successo per 2-0 sul Como nella prima giornata della Serie A Women's Cup ha parlato così ai media ufficiali del club viola: "Abbiamo visto le cose in campo che volevamo. Stiamo lavorando molto, ci sono tante nozioni che devono assorbire le giocatrici e oggi hanno fatto benissimo. È una partita che ci poteva anche procurare più occasioni da gol, ma abbiamo sempre controllato la gara. Sappiamo che avremo anche palle gol contro, ma dobbiamo sempre giocare come sappiamo e oggi è andata bene"