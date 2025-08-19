Fiorentina Women, la rosa e i numeri di maglia per la nuova stagione: sabato il via
La Fiorentina femminile ha ufficializzato la rosa per la nuova stagione e i numeri di maglia scelti dalle giocatrici viola. Stagione che inizierà ufficialmente questo sabato quando, nello stadio Curva Fiesole del Viola Park, la Fiorentina riceverà il Como nella prima partita del gruppo di Serie A Women's Cup. Il calcio di inizio è fissato alle ore 18.30.
Rosa e numeri di maglia
1 Cecilie Fiskerstrand
2 Emilie Woldvik
3 Oda Johansen
4 Agnese Bonfantini
5 Alice Tortelli
7 Miriam Longo
8 Lina Hurtig
9 Madelen Janogy
10 Michela Catena
11 Sarah Wijnants
14 Martina Toniolo
15 Sofie Bredgaard
16 Emma Lombardi
17 Benedetta Bedini
18 Emma Snerle
19 Victoria Della Peruta
20 Benedetta Orsi
21 Emma Severini
22 Ilse Van Der Zanden
23 Giorgia Bettineschi
24 Sara Cetinja
25 Siria Mailia
26 Maya Cherubini
27 Katla Tryggvadottir
44 Emma Faerge
77 Filippa Curmark
85 Maria Luisa Filangeri
Staff tecnico
Allenatore Pablo Pinones Arce
Vice Allenatore Samuel Fagerholm
Collaboratore Tecnico Stefano Busso
Preparatore Atletico Giovanni De Gennaro
Preparatore Portieri Nicola Melani
Match Analyst Federico Di Rocco
Kit Manager Lorenzo Taccetti
Kir Manager Paola Vannini
Team Manager Nicola Cecconi
Fiorentina Femminile
