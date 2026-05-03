Pinones Arce sulla vittoria con il Como: "Partita brutta ma vinta con il cuore. Dato tutto"
Pablo Pinones Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, è stato intervistato ai microfoni ufficiali del club viola per commentare la vittoria odierna sul Como Women per 1-0. Queste le sue parole: "È stata una partita brutta dove non siamo riusciti a fare il nostro gioco, però ci abbiamo messo tanto cuore per ottenere questo risultato. Credo che nonostante la vittoria sia meritata o no, abbiamo dato tutto. Fa parte dell'identità della squadra, per questo sono molto felice per le ragazze".
La Fiorentina è ancora in gioco per un posto in Champions.
"Adesso come dico sempre "enjoy", godiamoci e gioiamo di questa vittoria per poi iniziare a preparare la sfida contro il Genoa".
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