Orlando svela: "Se la Fiorentina si salva, De Zerbi va lì: è la voce che gira"

Intervenuto oggi a TMW Radio, l'ex viola Massimo Orlando ha svelato una voce che riguarda De Zerbi e la Fiorentina pochi giorni dopo l'addio del tecnico all'Olympique Marsiglia: "De Zerbi, se si salva la Fiorentina, va lì - ha detto Orlando. E' questa la voce che gira. Paratici sembra si sia mosso... Che abbia dei princìpi di calcio, che sia bravo a insegnare ok, ma che pontifichi un po' troppo è vero".