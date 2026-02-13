Orlando svela: "Se la Fiorentina si salva, De Zerbi va lì: è la voce che gira"
Intervenuto oggi a TMW Radio, l'ex viola Massimo Orlando ha svelato una voce che riguarda De Zerbi e la Fiorentina pochi giorni dopo l'addio del tecnico all'Olympique Marsiglia: "De Zerbi, se si salva la Fiorentina, va lì - ha detto Orlando. E' questa la voce che gira. Paratici sembra si sia mosso... Che abbia dei princìpi di calcio, che sia bravo a insegnare ok, ma che pontifichi un po' troppo è vero".
Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregasdi Alberto Polverosi
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Angelo GiorgettiSolo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative migliori
