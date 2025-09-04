Lina Hurtig: "Scegliere la Fiorentina è stato facile. L'obbiettivo è vincere"

vedi letture

Lina Hurtig, primo grande colpo di mercato dell'estate 2025 per la Serie A Women targato Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali della squadra viola rispondendo ad alcune domande sul suo arrivo a Firenze. Di seguito l'intervista alla calciatrice svedese classe 95 ex Juventus e Arsenal:

"LA SCELTA DI FIRENZE - Arrivi da un club che non ha bisogno di presentazioni come l’Arsenal. Una scelta semplice o difficile? Raccontaci come mai hai dato priorità alla Fiorentina rispetto ad altri club."

“Quando ho saputo della richiesta della Fiorentina mi sono sentita subito interessata. È successo tutto molto velocemente, Sono venuta al Viola Park e ho conosciuto il team di lavoro, ho trovato un ottimo ambiente, accogliente e disponibile, la mia prima impressione è stata davvero positiva”

"RITORNO ALLA SERIE A - Con la maglia della Juventus, nel biennio 2020-2022, hai vinto tutto. Da fiera avversaria torni in Italia per indossare la maglia viola e dare la tua impronta al Campionato. Riuscirai in questa missione?"



“Sono passati tre anni dall’ultima volta che ho giocato in Italia. Il livello del calcio è aumentato, così come sono migliorate le squadre. Penso che sarà sicuramente impegnativo, è una Serie A migliore rispetto a quando sono andata via”.

"LA SERIE A WOMEN’S CUP - La nuova competizione della federazione può aiutarvi a conoscervi, anche in vista della lunga stagione che ci aspetta. Abbiamo iniziato benissimo, dobbiamo continuare così. Può essere il link tra ritiro e Campionato per aumentare l'alchimia?"

“Certamente, le partite di questa competizione sono importanti per noi, stiamo costruendo qualcosa anche a livello di squadra. Siamo tante nuove, l’allenatore è nuovo, ci serve giocare la Serie A Women’s Cup per conoscerci e integrarci in vista del Campionato”.- L’esito del gruppo B passa da questa sfida di sabato (Arena Civica ore 18.00, diretta SkySport ndr). Affronteremo un’Inter decisa a mettere in chiaro le gerarchie. Ti aspetti una partita particolarmente impegnativa?"

“Devo essere onesta, mancando da diverso tempo dall’Italia non so molto sull’Inter per adesso, devo giocarci contro per capire. So che sono una buona squadra e che hanno ottenuto il passa per la Champions League lo scorso anno. Per noi sarà un buon test”.

"OBIETTIVI E VITTORIA - La corsa Scudetto avrà molte pretendenti. Ne avete parlato nello spogliatoio? Vi siete confrontate sugli obiettivi?"



“Certo, il nostro obiettivo è vincere. È per questo che siamo tutte qui, vogliamo vincere il Campionato. Sappiamo anche però che la strada è lunga, che la stagione è complicata e che ci sono tante partite da giocare. Può succedere di tutto e tante cose devono incastrarsi bene. L’obiettivo resta comunque uno solo: vincere.”



"MESSAGGIO ALLA LINA DEL FUTURO - La tua prima stagione in viola porterà tante novità, che persona vuoi essere da qui a dieci mesi? Hai un desiderio per la Lina di giugno?"



“Domanda impegnativa..per il futuro ho le idee chiare. Per me è fondamentale essere felice sul campo, essere in forma e così tante cose positive arriveranno.”