FirenzeViola Fiorentina Femminile, Severini rinnoverà il suo contratto fino al 2028 con adeguamento ingaggio

Non solo per la prima squadra maschile, ma è tempo di rinnovi anche per la squadra femminile in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la centrocampista viola Emma Severini rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028. Severini venne riscattata dal club viola dalla Roma nel 2023, firmando un contratto triennale che sarebbe scaduto la prossima stagione, nel 2026. La società viola si è mossa in anticipo e ha deciso di rinnovare il contratto alla sua centrocampista di altri due anni, con adeguamento dell'ingaggio.