La moviola dei quotidiani: Marinelli bocciato, anche l'annuncio è un disastro

La lente di ingrandimento di tutti i quotidiani sportivi all'indomani di Milan-Fiorentina va sulla direzione della squadra arbitrale, intesa non solo come il direttore di gara Livio Marinelli ma anche come il comparto Var gestito da Abisso. La sfida di San Siro, vinta per 2-1 dai rossoneri, è condizionata dal rigore trasformato da Rafa Leao a pochi minuti dal 90', un rigore che nasce da un contatto a dir poco dubbio di Parisi su Gimenez. Per la Gazzetta dello Sport l'arbitro Marinelli è da 5,5. La trattenuta di Parisi è lieve: Marinelli, che in passato ha mantenuto decisioni di campo, viene richiamato al Var: rigore e giallo. Per la rosea il doppio colpo di Parisi è comunque da sanzionare.

Più duro il Corriere dello Sport, che dà a Marinelli 4,5 e scrive: l’episodio del rigore è dirimente nella gara di Marinelli. Una mano strusciata (nessun colpo, nessuna violenza) sulla faccia, una scena con parecchi effetti speciali per il rossonero (che nonostante il tremendo colpo ricevuto, cercava di scalciare Ranieri che gli stava dicendo di non simulare). In generale, non proprio centratissimo l’arbitro di Tivoli, sbaglia tanto anche nel resto della gara. Poi si fa chiarezza sull'episodio incriminato: il rigore, a quanto dicono, rientrerebbe nelle linee guida: una mano in faccia, lo sappiamo, determina sempre un fallo. Non quella di Thuram su Bonny in Juve-Inter un mese fa e a quello si pensava di dover fare riferimento. Era una mano in appoggio, no? Invece: Parisi, più per recuperare su Gimenez, gli struscia la mano sulla parte sinistra della faccia. Il rossonero crolla a terra, contorcen-dosi, salvo poi cercare di scalciare Ranieri. Marinelli viene richiamato al VAR (lo ha dichiarato lui, ormai accetta le OFR come le caramelle), che gli fa vedere solo il fallo, non ritenendo violento tutto il resto. Rigore e annuncio per pochi intimi (per l’ennesima volta). VAR: Abisso 5,5.

Anche Tuttosport giudica insufficiente la prova del fischietto in campo ieri: sul rigore lo guida il Var. E, quando si infiamma, subisce la partita. Gli resta nel taschino un cartellino per Modric (noblesse oblige).

Questi i voti dei quotidiani alla direzione di Marelli

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5