Milan-Fiorentina anche al Femminile. Squadre avvelenate, tante assenze nelle viola

Torna in campo la Fiorentina e più in generale la Serie A Femminile. Le viola si preparano a sfidare il Milan (oggi pomeriggio al Viola Park, fischio d'inizio ore 15, visibile su Dazn) e La Nazione inquadra la partita definendola un match dal dente avvelenato, che tocca entrambe le squadre. Le viola, nell’ultimo turno di campionato, hanno incassato la rete del pari dell’Inter (2-2 il finale) al 91’ mentre le rossonere allo stesso minuto sono andate ko (1-2) in casa con la Roma.

Segno che la voglia di riscatto oggi la farà da padrone, anche se mister Piñones-Arce dovrà fare a meno di molte calciatrici: fuori dai giochi Tortelli, Toniolo, Catena, Filangeri, Curmark e Hurtig. Da limare ci sarà poi l’atteggiamento nella fase difensiva: la retroguardia ha lasciato a desiderare, in virtù delle tre reti incassate nei primi due turni di campionato e delle quattro subite nelle tre sfide di Serie A Women’s Cup.