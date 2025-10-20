Social

Fiorentina di nuovo in campo al Viola Park, le immagini della seduta

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 17:31
di Redazione FV

Reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan per 2-1, il quarto ko nelle prime sette gare di campionato, la Fiorentina è tornata al lavoro al Viola Park. La squadra, come raccontanto questa mattina da FirenzeViola.it, si è trovata al centro sportivo gigliato in tarda mattinata, ha pranzato insieme e alle 15:00 ha iniziato la seduta in vista del match di Conference League contro il Rapid Vienna in programma giovedì pomeriggio alle 18:45. La società viola ha postato su Instagram le immagini dell'allenamento.

Presente anche Richardson, out contro il Milan per i postumi di un'influenza e di una lombalgia. Di seguito le immagini della seduta odierna: 