Giovedì Rapid-Fiorentina, a Vienna 1200 tifosi viola dopo il divieto di due stagioni fa
La Fiorentina cerca di smaltire subito l'amarezza per il ko di Milano concentrandosi sulla partita di giovedì con il Rapid Vienna in Conference, che con la classifica del campionato deficitaria diventa un obiettivo primario. Nonostante il momento diffiicile e la delusione dei tifosi per questa Fiorentina, continuano ad essere tanti i supporter viola al seguito della squadra.
Se a Milano erano poco meno di mille, a Vienna si sono prenotati in 1200 tifosi approfittando anche della vicinanza dell'Austria e di una città bella da visitare: due stagioni fa c'è il precedente con il Rapid sempre in Conference ma i tifosi non poterono andare per il divieto di trasferta, in quell'occasione la Fiorentina perse ma poi ribaltò il risultato al Franchi (partita cui si riferisce la foto).
