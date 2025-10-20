Calvarese su Milan-Fiorentina: "Avrei dato il rigore, ma è eccessivo il richiamo al Var"

Fa discutere (e lo farà per diversi giorni) il rigore che ha deciso Milan-Fiorentina. I rossoneri si sono imposti per 2-1 sui viola grazie a una decisione arbitrale a dir poco controversa, con l'arbitro Marinelli che prima ha giudicato non falloso un contatto avvenuto in area ospite tra Fabiano Parisi e Santi Gimenez, poi, richiamato dal Var all'on field review, ha assegnato il penalty, trasformato successivamente da Rafa Leao. A parlare dell'episodio è anche Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui spiega l'episodio incriminato: "Guardando la diretta, nonostante Marinelli lasci giocare, ho pensato subito a un penalty chiaro per la dinamica dell'azione, perché Gimenez si mette davanti a Parisi che prova a trattenerlo.

Se l'avesse fischiato dal campo credo che tutto sommato sarebbe stata una decisione condivisibile. Ritengo invece eccessivo il richiamo al monitor da parte del Var Abisso, perché se lo andiamo a vedere da tutte le telecamere certo non è un colpo falloso al viso, nonostante Gimenez si tenga il volto andando a terra. Se poi andiamo ad analizzare la trattenuta che dura pochissimo sembra davvero lieve per giustificare una on field review".