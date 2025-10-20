Fabio Caressa: "Intervento Var corretto solo se Marinelli non aveva visto"

Il noto giornalista di SkySport Fabio Caressa ieri sera nel corso della trasmissione Sky Calcio Club ha parlato anche del rigore concesso, dopo revisione var, da Marinelli in Milan-Fiorentina per il contatto Parisi-Gimenez. Queste le sue dichiarazioni: "Più che discutere sulla possibilità che questa trattenuta possa essere da rigore o meno bisognerebbe valutare se il Var poteva intervenire. Parisi guarda Gimenez, lo tocca sul viso e lo trascina a terra. Questo è un gesto volontario che può giustificare l'intervento del var.

Conferma la natura intenzionale dell'azione. Sarebbe interessante sapere cosa si sono detti var e arbitro. Nel caso in cui l'arbitro non abbia visto allora l'intervento del var è corretto. Se invece il direttore di gara aveva già preso una decisione sulla trattenuta allora sarebbe stato meglio confermare la decisione presa in campo".