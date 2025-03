La seconda vita di Vero Boquete: TMW celebra la fuoriclasse della Fiorentina

vedi letture

A quasi 38 anni, li compirà il prossimo nove aprile, Veronica Boquete continua a disegnare calcio e trascinare la sua Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che esalta uno dei top player della Viola femminile. In una delle sfide più sentite in casa viola, come quella contro la Juventus, infatti la spagnola ha deciso di fare le cose in grandi con una doppietta che ha steso la squadra di Canzi che aveva perso una sola volta in questo campionato.

Con questa doppietta, ha raggiunto un traguardo importante, eguagliando Angeles Parejo come calciatrice straniera a segnare più di cinque gol a 37 anni. La viola è infatti salita a quota sei, a cui si aggiungono anche sette assist, e questo fa di lei l’unica calciatrice in Serie A ad aver messo a segno più di cinque gol e cinque assist contemporaneamente. Ma non solo la classe ‘87 si è anche confermata come donna da trasferta visto che sono ben cinque le reti segnate lontano da Firenze in questo campionato, migliorando i suoi quattro segnati nelle scorse due stagioni. Inoltre, ha dimostrato di essere particolarmente pericolosa in trasferta, con cinque gol segnati lontano da Firenze. Boquete, arrivata alla Fiorentina nel gennaio 2022 dopo l'esperienza al Milan, in Toscana sta vivendo una seconda giovinezza dopo aver giocato in club prestigiosi come Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e aver vinto la Women's Champions League con il FFC Francoforte. Ora la Fiorentina spera in un suo contributo per un possibile piazzamento in Europa nella prossima stagione.