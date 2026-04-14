Italia femminile a valanga sulla Serbia: 6-0 nelle qualificazioni al Mondiale
A Leskovac l'Italia Femminile di Andrea Soncin vince nettamente contro la Serbia vincendo così la prima partita nel girone per la qualificazione al prossimo Mondiale. Le azzurre passano con un perentorio 6-0 figlio delle reti di Girelli, Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi. Con questa vittoria l'Italia sale a quota 4 punti nel Gruppo 1 dove sono inserite anche Danimarca e Svezia. 20 minuti in campo nel finale per la giocatrice della Fiorentina Bonfantini, mentre Severini è rimasta in panchina l'intero match.
SERBIA-ITALIA 0-6 Marcatori: 20' Girelli, 35' Oliviero, 45' Lenzini, 61' Caruso, 88' Cantore, 90+4' Greggi
Serbia (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric (68' Gajic); Mijatovic (46' Srmcevic), Blagojevic (68' Scepanovic), Stupar; Cavic (46' Bulatovic), Matejic (87' Ciric), Stokic. A disposizione: Cetinja, Aleksic, Gakovic, Matijevic, Ilic. CT: Lidjia Stojkanovic.
Italia (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Oliviero; Caruso (65' Beccari), Giuliano (88' Schatzer), Greggi; Dragoni (65' Cantore), Girelli, Glionna (72' Bonfantini). A disposizione: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Di Guglielmo, Galli, Linari, Severini. Piemonte. CT: Andrea Soncin.
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