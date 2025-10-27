Italdonne, le parole del ct Soncin: "Con il Brasile gara di valore altissimo per fare esperienza"

vedi letture

Il ct dell'Italia femminile Andrea Soncin ha parlato alla vigilia della gara di domani al Tardini alle 18.15 (diretta su Rai 2) contro il Brasile: "Le debuttanti sono qui per merito e non per mancanza di qualcuno, sono ragazze che stanno facendo molto bene nei loro club, che stanno dimostrando di avere maggiore considerazione da parte mia. Sarà un'altra partita di valore altissimo che ci permetterà di fare esperienza. E magari qualche ragazza che non ha giocato col Giappone sarà impiegata, non c'è la possibilità di fare giocare tutte, ma c'è la soddisfazione di vedere un gruppo determinato e voglioso di vestire questa maglia e che vuole mettermi in difficoltà".

Dove vuole arrivare Soncin? "Sono un sognatore da allenatore come ero ambizioso da giocatore, non mi pongo limiti. Ma sono anche concreto e ho la consapevolezza che solo il lavoro quotidiano può portarci ad arrivare a certi obiettivi e traguardi. Stiamo vivendo un momento magico e lo voglio condividere con tutte le ragazze perché sono loro le protagoniste in campo e loro fanno sognare i bambini e le bambine"