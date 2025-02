Social Fiorentina Femminile, la Breitner saluta: "Mi spezza il cuore, dopo 7 anni"

vedi letture

La calciatrice Stephanie Breitner ha lasciato la Fiorentina dopo 7 anni di soddisfazioni e momenti difficili, direzione Napoli. La danese affida il suo saluto a Firenze e ai tifosi ai social: "Non pensavo di dover scrivere queste righe e mi spezza il cuore ma purtroppo è arrivato il momento in cui devo salutare la mia Fiorentina, la mia casa. Sono passati quasi 7 anni con molti alti e bassi, siamo stati uno accanto all’altro nella buona e nella cattiva sorte".

"Fin dall’inizio ho capito quanto sia speciale giocare in questo club di questa città - prosegue - Quanto è speciale l’atmosfera qui e quanto I tifosi appassionati rendono il club qualcosa di unico. Ho difeso questa maglia con tutto quello che potevo e sono stata sempre orgogliosa di indossarla, fino all ultimo giorno. Mi fa male non aver potuto salutare i nostri tifosi nel nostro stadio. Ma porterò con me per sempre le esperienze, i momenti vissuti insieme e le persone per il resto della mia vita, e nessuno potrà portarmelo via... Spero che ci rivedremo tutti e tornerò sempre, perché sei stata e sarai sempre la mia casa. PS : ho anche un pensiero per Joe Barone e la sua famiglia, mi è stato sempre vicino e rimarrà sempre nel mio cuore".