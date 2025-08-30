Fiorentina femminile, l'undici titolare scelto da Pinores Arce contro il Parma

di Redazione FV

Alle 17:00 la Fiorentina femminile scenderà in campo in amichevole al Viola Park contro il Parma. Un test match che arriva tra le prime due sfide di Serie A Womens's Cup contro Como, battuto per 2-0, e Inter. Di seguito l'undici ufficiale scelto dal nuovo allenatore svedese Pinores Arce: 

FIORENTINA: Bettineschi; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Severini, Cherubini, Johansen, Woldvik, Catena, Tryggvadottir, Della Peruta. A disposizione: Fiskerstrand, Bonfantini, Hurtig, Janogy, Wijnants, Bredgaard, Cetinja, Curmark, Filangeri. Allenatore: Pinores Arce