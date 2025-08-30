Fiorentina femminile, l'undici titolare scelto da Pinores Arce contro il Parma
FirenzeViola.it
Alle 17:00 la Fiorentina femminile scenderà in campo in amichevole al Viola Park contro il Parma. Un test match che arriva tra le prime due sfide di Serie A Womens's Cup contro Como, battuto per 2-0, e Inter. Di seguito l'undici ufficiale scelto dal nuovo allenatore svedese Pinores Arce:
FIORENTINA: Bettineschi; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Severini, Cherubini, Johansen, Woldvik, Catena, Tryggvadottir, Della Peruta. A disposizione: Fiskerstrand, Bonfantini, Hurtig, Janogy, Wijnants, Bredgaard, Cetinja, Curmark, Filangeri. Allenatore: Pinores Arce
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa Leaguedi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Copertina
FirenzeViolaTutto fatto per Lindelof, prima però una cessione: chi sarà a fargli spazio nella retroguardia viola?
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com