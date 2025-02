Fiorentina Femminile, dalla Roma arriva la giovane Tori Della Peruta

Colpo in prospettiva per la Fiorentina Femminile che acquista la giocane calciatrice classe 2004 Tori Della Peruta. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com l'attaccante italo-statunitense arriverà in viola a titolo definitivo e firmerà un contratto fino al 2026. Tori Della Peruta in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia della Sampdoria realizzando 8 reti in 11 presenze. L'attaccante classe 2004 è entrata anche a far parte in painta stabile della nazionale azzurra under23.