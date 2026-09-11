Massimo Orlando: "Alla Fiorentina avrei visto bene Thiago Motta"

vedi letture

Queste le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sul ritorno di Paolo Vanoli a Firenze: “Paratici l’aveva bocciato perché quando un dirigente arriva, porta la sua squadra e il suo allenatore. La scelta non era stata facile perché Vanoli aveva fatto bene, però Paratici conosceva bene Grosso e si è affidato a lui. Ho pensato che potesse arrivare Thiago Motta”.

Da che punto di vista?

“Per caratteristiche della squadra poteva fare bene, però in un momento così delicato Vanoli ha dimostrato anche l’anno scorso di essere un tecnico di qualità e con carattere. In questo momento forse è stata la scelta più logica. Certo la vicenda di Grosso non è stata bella, è stata una brutta figura da un parte e dall’altra”.

A Vanoli è richiesto qualcosa in più rispetto al lavoro dell'anno scorso...

“Onestamente c’è da dire che l’anno scorso la situazione era molto più grave, la squadra aveva il morale a pezzi e una classifica assurda. Vanoli ha dovuto inventarsi una Fiorentina più difensiva ma più pratica. Quest’anno arriva dopo la terza giornata, c’è un gruppo completamente diverso, ci sono i giocatori per fare un calcio piacevole e di qualità, perché il mercato è stato fatto in funzione di quello. Adesso la cosa necessaria è fare punti e poi ci sarà la sosta in cui Vanoli avrà il tempo di conoscere l’intera rosa”.

Ascolta il podcast per l'intervista completa!