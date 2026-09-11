Il duello del Penzo: per la Nazione la sfida tra Busio e Fagioli sarà cruciale

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La Nazione cerchia un duello da seguire in campo stasera: Venezia-Fiorentina sarà anche il confronto tra Gianluca Busio e Nicolò Fagioli, i due giocatori chiamati a dettare i tempi e guidare la manovra delle rispettive squadre. Un duello in mezzo al campo che potrebbe rivelarsi decisivo al Penzo.

Un duello tra registi; per Fagioli sarà soprattutto un nuovo inizio: il ritorno di Paolo Vanoli lo riporta nel ruolo di regista davanti alla difesa, quello in cui si era espresso meglio nella passata stagione. Con Grosso il rapporto non è mai decollato e il centrocampista era finito ai margini, arrivando a essere considerato anche una possibile cessione. Ora dovrà riprendersi la Fiorentina e provare a rimettere nel mirino la Nazionale. Di fronte avrà Busio, statunitense classe 2002 già da cinque anni in laguna, capitano e riferimento del centrocampo del Venezia, apprezzato per qualità, dinamismo e lettura degli spazi.