FIORENTINA FEMM., Pesante ko con la Juve: vetta addio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile perde la partita in casa della Juve e la vetta, oltre ad un po' di faccia visto il pesante passivo per 4-0. Nel big match tra le due squadre a punteggio pieno infatti i tre punti vanno alle bianconere che restano così in vetta a 12 punti ai danni delle viola che nel frattempo restano a 9 e vengono scavalcate anche dall'Inter (10). La Juventus ha preso subito in mano la partita e dopo un palo di Vangsgaard è andata in vantaggio al 39' con Caruso e in avvio di ripresa il 2-0 di Vangsgaard taglia le gambe alla Fiorentina.

Al 67' arrivano prima il tris che porta la firma di Paulina Krumbiegel e nel finale, dopo una traversa della viola Johansdottir, all'88', il poker di Rosucci.