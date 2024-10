FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale contro il Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle ore 15:00 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, la Fiorentina affronterà la formazione neroverde in un match valido per la sesta giornata di campionato. Le ragazze di De La Fuente si presentano a questa sfida reduci dal successo per 3-1 al Viola Park contro il Como. Una vittoria importante visto il periodo negativo, con le due pesanti sconfitte contro Wolfsburg e Juventus, da cui venivano le viola. Fiorentina che al momento si trova seconda in classifica con 12 punti ottenuti nelle prime 5 giornate, 4 vittorie e una sconfitta, dietro solamente alla capolista Juventus. Il Sassuolo invece è il fanalino di coda di questa Serei A con appena un punto conquistato in questo avvio di stagione. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

SASSUOLO (4-3-2-1): Durand; Brustia, Orsi, Pleidrup, De Rita; Hagemann, Chmielinski, Missipo; Prugna, Monterubbiano; Girotto Allenatore: Gian Loris Rossi

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Georgieva, Filangeri, Toniolo; Severini, Johansdottir, Snerle; Boquete, Bredgaard, Bonfantini. All.: De La Fuente.