FIORENTINA FEM.-MILAN, Le viola si fanno rimontare: finisce 2-2

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile si fa rimontare due gol dal Milan e, al Viola Park, non va oltre il 2-2. In avvio di gara le viola mettono a segno un uno-due con Janogy al 9' e un autogol di Ijeh al 13' che lasciava presagire una vittoria in scioltezza. Nella ripresa però le rossonere segnavano subito con la neo entrata Arrigoni (al 47') e nel finale, dopo un rigore sbagliato da Karczewska la stessa giocatrice metteva la palla in rete e pareggiava.