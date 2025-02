Femminile, Inter-Fiorentina finisce 2-0 per le nerazzurre

Dopo il successo, il primo del 2025, contro il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, le viola tornano a perdere in Serie A femminile. Il match Inter-Fiorentina, valido per la 17° e penultima giornata di campionato, è terminato 2-0 in favore delle ragazze in maglia nerazzurra. Una rete per tempo, nella prima frazione ha segnato Michela Cambiaghi, mentre nella ripresa ha chiuso il match Lina Magull. Per la Fiorentina si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella dello scorso sabato contro la Lazio. Le viola, che non vincono in Serie A dal 7 dicembre, in classifica sono quarte con 27 punti.