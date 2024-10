FEMMINILE, Ecco i prossimi impegni della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la pesante sconfitta in campionato, dove le viola si giocavano la vetta contro le rivali della Juventus, e dopo l'eliminazione ai preliminari di Champions League avvenuta per mano del Wolfsburg, la Fiorentina femminile è a caccia di riscatto in campionato e Coppa Italia. Come ricordano i canali ufficiali del club gigliato, le ragazze allenate da De La Fuente avranno comunque un calendario fitto tra ottobre e novembre, dove saranno protagoniste contro Lazio, Inter e Roma, oltre che nel match di Coppa Italia contro l'Arezzo. Ecco il post su X pubblicato sul profilo ufficiale della Fiorentina: