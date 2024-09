DURANTE, Quando mi ha chiamato la viola ho detto subito sì

FirenzeViola.it

Il portiere Francesca Durante torna a Firenze in prestito dall'Inter. Queste le sue prime parole all'arrivo al Viola Park: "Ho una bella sensazione. Sono cambiate tante cose da quando sono andata via da qua però la sensazione di sentirsi a casa è rimasta. Rivedere persone che mi vogliono bene mi ha fatto piacere. Firenze e la Fiorentina per me vogliono dire casa, non ci ho pensato due volte ad accettare i colori viola. Sono una persona diversa rispetto a quando sono andata via. Ora il mio obiettivo è continuare a crescere insieme alla Fiorentina. Ho tanta voglia di migliorarmi".