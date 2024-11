DE LA FUENTE, La Roma è sempre la solita: noi concentrati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare la sfida di campionato domani contro la Roma: "In questo momento la Roma è in una posizione di classifica che non siamo abituati a vedere, ma è sempre la solita Roma: quella che si fa valere e che ha fatto degli acquisti importanti. Quest'anno stiamo cercando di ottenere in ogni partita qualcosa in più rispetto all'anno scorso. Noi siamo secondi e vogliamo continuare il nostro percorso. Non siamo una rosa lunghissima ma come dico da inizio anno le nostre giocatrici sono disponibili a fare la partita, o da titolari o a gara in corso.

Soprattutto penso che abbiamo avuto qualche acciaccata dopo la sosta per le Nazionali, e adesso abbiamo cercato di bilanciare il minutaggio di tutte le giocatrici per non arrivare alla partita della Roma scarichi. Abbiamo cambiato tante volte la formazioni per situazioni diverse, e anche questa volta sceglierò l'undici migliore che possa permettermi di fare punti. Sappiamo che la strada è lunga, non guardiamo la classifica: vogliamo migliorare quanto fatto l'anno scorso. Dobbiamo mantenere questa concentrazione".