DE LA FUENTE, La finale si deciderà sugli episodi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel pre-partita di Roma-Fiorentina, gara valevole per la finale di Supercoppa Femminile, parola a Sebastian De La Fuente. Questo quanto detto dal tecnico delle viola a SkySport:"Abbiamo avuto qualche giorno per preparare questa partita. L'ultima finale, quella di Coppa Italia contro la Roma, ci ha insegnato tanto. Ho detto alle ragazze che due finali in otto mesi non sono scontate e quindi dovremo giocare al massimo perché non sappiamo quando ci ricapiterà una partita del genere. Abbiamo perso per degli episodi, dovremo essere molto attenti su tutti. In questi giorni abbiamo cercato di studiare tutto, soprattutto le palle inattive".