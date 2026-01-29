Coppa Italia Femminile, alle 18 semifinale di ritorno Fiorentina-Milan: le formazioni

Oggi alle 17:05Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Alle 18 fischio d'inizio allo stadio "Curva Fiesole" al Viola Park della semifinale di ritorno tra Fiorentina e Milan; l'andata era terminata 1-1. Ecco le formazioni ufficiali:

ACF Fiorentina 4-3-3: Fiskerstrand, Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Johansen; Tryggvadottir, Severini, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. Allenatore: Pablo Pinones Arce.
A disposizione: Bonfantini, Wijnants, Eiriksdottir, Orsi, Bettineschi, Cetinja, Tomassoni, Curmark, Filangeri.

Milan: Giuliani, Koivisto, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw, Park Soo, Stokic, Soffia, Kelizen, De Sanders. Allenatore: Suzane Bakker
A disposizione: Cernoia, Mascarello, Estevez, Renzotti, Tornaghi, Appiah, Strauss, Donolato, Dompig.